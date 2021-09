ANS esclarece dúvidas sobre redução de valor de planos de saúde

O ex-jogador Pelé, de 80 anos de idade, foi internado no Hospital Albert Einstein no dia 31 de agosto (31/08/2021) para passar por exames de rotina e, ao ser identificado uma lesão suspeita no cólon direito, foi submetido a uma cirurgia no último sábado, 4. O perfil oficial do Rei do Futebol no Intagram confirmou a informação hoje, segunda, 6.

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, afirma o texto do ex-jogador.

Pandemia atrasou exames de Pelé

Pelé, que está perto de completar 81 anos, estava com seus exames de rotina atrasados por conta da pandemia e ao ser descoberto um tumor no cólon durante a bateria de testes, os médicos decidiram pela cirurgia. O Hospital Albert Einstein divulgou uma nota com mais detalhes do estado do craque.



Hospital informa estado de saúde de Pelé

"O paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido, no último sábado, 4, a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito, no Hospital Israelita Albert Einstein.

O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica.

O paciente, que passa bem, está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a previsão é que seja transferido para o quarto nesta terça-feira, 7", esclarece a nota.



Estado de saúde de Pelé é grave?

Além disso, o empresário de Pelé, Joe Fraga, já tinha adiantado para a Agência Pública que o caso não era grave e não havia motivos de preocupação. Anteriormente, a equipe precisou desmentir notícias de que Pelé tinha sofrido um desmaio e que por isso estava internado.

