Ministério bloqueia lotes da CoronaVac com o uso suspenso pela Anvisa

Fortaleza começará a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira, 8, conforme publicou o prefeito José Sarto (PDT) em suas redes sociais. A medida começará pelos 862 idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência. O primeiro local contemplado será o Lar Torres de Melo, onde 164 idosos receberam a 2ª dose há mais de seis meses.

As pessoas contempladas com a dose extra da vacina serão os idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas (transplantadas recentemente, com câncer, queimaduras graves, etc.) que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. A gestão municipal diz que novas pessoas serão vacinadas com a terceira dose a medida que receber novas doses destinadas para isso. A imunização começará com doses da fabricante Pfizer/BioNTech.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia anunciado o início da aplicação para o dia 15 deste mês, mas vários estados se anteciparam à data. Entre as cidades, estão grandes capitais, como Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), Salvador (BA), São Luiz (MA), Goiânia (GO) e São Paulo (SP).A ideia de vacinar com a terceira dose ocorre após infecções de pós-vacinação se tornarem mais frequentes, ainda que aconteçam raramente.

No total, 837.827 fortalezenses completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 e tomaram duas doses ou a dose única contra a doença, segundo dados deste domingo, 5, do Vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número equivale a cerca de 34% da população da Capital, de acordo com projeção para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com pelo menos a primeira dose, o total é de 1,77 milhão, mais de 70% da população.



