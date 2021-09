Mesmo com avanço da vacinação no Brasil, cientistas alertam para a necessidade de manter cuidados

Um alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) feito esta semana chamou atenção para o perigo da variante Mu do novo coronavírus, detectada na Colômbia, que já está em 39 países. A altamente transmissível Delta está em 170 países, a Beta, em 141, e a Gamma, em 91. O cientista Jones Albuquerque, do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), reiterou, em entrevista à Rádio Jornal na quinta-feira (2), a importância das medidas de prevenção à doença.



Até agora, 61,96% dos brasileiros receberam pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. No entanto, somente 29,79% da população está imunizada com duas doses, ou dose única. A comunidade científica sugere que o surgimento de novas cepas do vírus coloque em risco a eficácia das vacinas, de modo que as pessoas devem agir para evitar o aparecimento de variantes.

"Aqui no Brasil as pessoas querem ser vacinadas, o que é um fator muito importante, mas a velocidade de vacinação parece ser mais lenta que a do vírus. Lembremos que as vacinas foram desenvolvidas para as variantes antigas. Servem para as novas, mas com imunidade reduzida. Ficamos muito preocupados com novas variantes porque elas podem vazar a proteção das vacinas uma hora, que é o que ninguém quer", afirma o cientista.

Como o número de brasileiros completamente vacinados ainda é baixo, Jones teme que as taxas epidemiológicas voltem a crescer no País e, portanto, não se deve parar de usar máscaras e aglomerar em locais fechados. "Devido à vacinação, há uma redução das pessoas que vão a óbito e a estado grave, mas não é zero. Isso sugere que, mesmo com números em queda, o que é excelente, sofreremos sim uma nova retomada de infecção com o aparecimento de novas cepas do vírus", disse.

Segundo o pesquisador, a Delta é uma preocupação imediata. Demais variantes que vem surgindo são preocupações para o futuro próximo. Ele ressalta ainda que a população vacinada parou de tomar as medidas de segurança, como o uso de máscara, sem que haja ainda imunidade de rebanho no Brasil. Ela tem um poder de efetividade. A margem que ela deixa aberta aumenta muito quando juntam as pessoas".



