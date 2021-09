Estado do Rio tem queda no número de internações e óbitos por covid-19

Ao menos 66 adolescentes de 17 anos foram vacinados por engano com doses da CoronaVac, no município de Palmácia, na região do Maciço de Baturité, localizado a cerca de 70 km de Fortaleza. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através de nota divulgada nas redes sociais. Segundo a pasta, o erro foi causado devido a um “desvio de informações” acerca do lote utilizado pelos vacinadores.



Ainda no comunicado, a Secretaria pede desculpas pela falha e informa que os adolescentes serão monitorados em domicílio por uma equipe de profissionais de saúde do município. A pasta recomenda que os vacinados procurem uma unidade de saúde da cidade, em caso de reações adversas ao imunizante. “Disponibilizaremos acompanhamento domiciliar aos 66 jovens que receberam a vacina CoronaVac. Desde já, pedimos desculpas pelo ocorrido e [recomendamos], ao menor sinal de reações adversas, procurar as Unidades primárias de Saúde ou a Unidade Mista de Saúde Virgínia Rodrigues Simplício”, diz a nota.



A Secretaria não esclarece, no entanto, como o problema teria sido originado e quais providências administrativas serão tomadas em relação aos servidores responsáveis pela falha. O POVO tentou contato com a gestão municipal, via chamada telefônica, na noite desta sexta-feira, 3, às 19h41min e às 19h47min, mas ainda não obteve retorno.

De acordo com a SMS, os adolescentes que receberam doses da CoronaVac serão imunizados com o antígeno da Pfizer num intervalo de 90 dias, conforme prevê o programa Nacional de Imunização (PNI). A vacina é a única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada em pessoas na faixa etária de 12 a 17 anos no Brasil.



Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) esclareceu que a aplicação da vacina é de responsabilidade de cada município. Lembrou ainda que as Secretarias Municipais de saúde foram previamente orientadas sobre a vacinação do público de 12 a 17 anos, que deve ser feita exclusivamente com o imunizante da Pfizer.





