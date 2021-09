Adesão a vacinas contra meningite no Ceará é baixa; cenário desperta atenção de especialistas

Quatro vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) protegem contra a meningite: BCG, Pentavalente, Pneumocócica 10 valente e Meningocócica C. Nos últimos anos, entretanto, a adesão a esses imunizantes tem se mantido abaixo da meta estipulada pelo Programa Nacional de Vacinação (PNI).



Conforme o sistema de informações do PNI, 2021 tem se mostrado como o ano em que menos crianças foram vacinadas contra a meningite no Ceará. Até o momento, todas as vacinas contra a doença têm cobertura abaixo de 50%. O ideal é atingir 90% do público no caso da BCG e 95% para as demais.

"A cobertura vacinal vem caindo de maneira geral, não só no caso da meningite. Essa queda já vinha sendo observada nos últimos oito, cinco anos e se acentuou neste período de pandemia", analisa o infectologista Roberto da Justa. "Isso é muito grave porque só uma cobertura alta previne que tenha surtos e epidemias."

Para ele, "é muito importante" que o poder público promova campanhas estimulando e garantindo acesso da população aos imunizantes. "Por outro lado, é necessário um esforço da sociedade como um todo para se conscientizar sobre as vacinas. Elas são seguras, eficazes e disponíveis no SUS gratuitamente."

As vacinas disponíveis no SUS

A maioria das vacinas contra os agentes infecciosos que causam a meningite são indicadas para crianças até 5 anos e fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da Criança. Veja quais são:

Vacina BCG | De dose única, é geralmente aplicada logo ao nascer. Previne as formas graves de tuberculose, tais como a meningite tuberculosa.

Vacina Pneumocócica 10 valente | Tem uma dose aos 2 meses de idade e outra aos 4 meses. Uma dose de reforço é aplicada quando a criança completa um ano. Previne contra infecções invasivas, tais como as meningites causadas pelos 10 sorotipos da bactéria Streptococus pneumonia.

Vacina Pentavalente | Tem três doses, aplicadas aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses de idade. Previne, dentre outras doenças bacterianas, a meningite por Haemophilus influenzae tipo B.

Vacina Meningocócica C | Tem uma dose aos 3 meses de idade e outra aos 5 meses. Uma dose de reforço é aplicada quando a criança completa um ano. Previne a doença sistêmica causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) do sorogrupo C.

Além delas, o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe da vacina Meningocócica ACWY. O imunizante é de dose única e indicado para adolescentes de 11 e 12 anos de idade. Previne contra meningite e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.

