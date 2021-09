Ibaneis revoga restrições de horário no comércio do DF

A cidade de Bauru, no interior paulista, iniciou na manhã de hoje (2) a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19. O primeiro grupo a receber o reforço é o de idosos residentes em asilos ou casa de repouso do município. A previsão é que cerca de 400 pessoas do grupo sejam vacinadas até o próximo sábado (4).

“Este se mostrou o grupo mais vulnerável durante toda a pandemia, em que ocorreram mortes significativas não só em Botucatu, mas em todo o mundo. O reforço trará mais segurança contra possíveis novos surtos nessas instituições”, destacou o secretário municipal de Saúde da cidade, André Spadaro.

Na próxima semana, após o feriado do Dia da Independência, a prefeitura deverá iniciar a terceira dose da vacinação em idosos acamados.

Vacinação em massa

Botucatu participa de um projeto de vacinação em massa para avaliar a efetividade da vacina contra a covid-19. O estudo está sendo conduzido pelo Ministério da Saúde e a prefeitura de Botucatu, junto com a Universidade de Oxford, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), o laboratório AstraZeneca, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Fundação Bill e Melinda Gates.

O início do programa de vacinação em massa ocorreu na cidade no dia 16 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, após a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, o número de casos de covid-19 no município caiu 80% e o número de internações pela doença, 86,7%.

