Covid-19: Rio suspende vacinação de adolescentes por falta de doses

Estado de São Paulo registra primeira morte de covid causada pela variante delta



O Estado de São Paulo registrou a primeira morte por covid-19 causada pela variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia. O óbito, divulgado na segunda-feira (30), ocorreu em Piracicaba, no interior do Estado, e se refere a uma mulher de 74 anos, com comorbidade e já vacinada com duas doses do imunizante da Coronavac.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (31), o governador do Estado, João Doria (PSB), foi questionado sobre o assunto, mas recusou comentar. Segundo Doria, o tema será tratado na entrevista sobre o combate ao coronavírus programada para quarta-feira (1°).

No dia 18 de agosto, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador anunciou o fim das medidas de restrição contra a covid-19 no Estado, atribuindo o feito à campanha de vacinação. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira, 30, pelo governo paulista, desde o início da pandemia, São Paulo registrou 4.255.324 casos e 145.558 óbitos pela doença.

Variante Delta já é detectada em mais de 80% das amostras no Rio, diz mapeamento



A variante Delta do Sars-CoV2 já é causadora de 86% dos casos de covid-19 no Rio de Janeiro, segundo mapeamento da Rede Corona-Ômica de vigilância genômica do novo coronavírus no Estado. O alastramento dessa nova variedade do vírus foi extremamente veloz. Em junho, os casos de Delta eram apenas 6%. No mês seguinte, saltaram para 48%; agora, são maioria absoluta

As análises são realizadas pela equipe da pesquisadora Ana Tereza Vasconcelos, do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A rede de vigilância genômica já processou 3.952 genomas virais, oriundos de 91 municípios. Os pacientes são oriundos dos centros de referência e hospitais em todo o Estado

Um estudo publicado na revista científica The Lancet no sábado, 28, apontou que os infectados com a variante Delta do novo coronavírus têm o dobro de risco de serem hospitalizados. A comparação foi feita com pessoas que contraíram a cepa Alpha do vírus, detectada no Reino Unido em novembro passado.

O avanço da Delta tem levado governos locais a optarem pela antecipação da segunda dose da vacina contra a covid-19, o que poderia aumentar a chance de proteção contra a cepa. A presença mais frequente da variante também tem fortalecido debates sobre a aplicação da terceira dose em populações mais vulneráveis, como os idosos. Na quarta-feira passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a necessidade de aplicação da dose extra.



UE alcança meta de vacinar completamente 70% da população adulta



A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), informou nesta terça-feira, 31, que alcançou a meta de vacinar completamente 70% da população adulta do bloco contra o coronavírus. A marca significa que mais de 256 milhões de adultos na região completaram a imunização.

A UE iniciou a vacinação de forma lenta, sobretudo em comparação com a campanha mais avançada dos Estados Unidos, em meio a dificuldades em obter doses. Bruxelas chegou a entrar na Justiça para tentar forçar a AstraZenceca a entregar o volume prometido.

O processo se acelerou, no entanto, com acordos firmados com outras farmacêuticas, entre elas a Pfizer. No final de julho, todos os países do bloco já haviam recebido doses suficientes para vacinar 70% dos adultos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, comemorou o alcance do objetivo, mas alertou para o persistente combate à pandemia. "Precisamos ajudar o resto do mundo a vacinar também. A Europa continuará a apoiar seus parceiros neste esforço, em particular os países de baixa e média renda", garantiu.



