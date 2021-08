Governo anuncia propostas qualificadas para vacinas nacionais

Com 18 pacientes com Covid-19 nessa segunda-feira, 30, o Hospital Regional da Unimed registrou o menor número de pessoas internadas devido a complicações da doença desde o início da pandemia. Os dados apresentados pelo presidente da Unimed Fortaleza, Elias Leite, mostram ainda que três pessoas estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um desses pacientes precisa de respirador.

“Todos esses números do nosso acompanhamento diário diminuíram, graças a Deus. E hoje nós temos a menor quantidade de pacientes desde que tudo isso começou após o início da primeira onda”, diz Leite em vídeo publicado nas redes sociais.

Sobre o assunto Ceará tem 37,92% das UTIs ocupadas por pacientes com Covid-19

20 estados têm taxa de ocupação de leitos abaixo de 50%

De acordo com Elias Leite, no dia 23 de agosto, há uma semana, 26 pacientes estavam internados com Covid-19. Dez deles estavam em vagas de UTI e cinco necessitavam de aparelhos respiradores.

O presidente da cooperativa também apresentou balanço do último fim de semana. Segundo ele, do meio dia de sexta-feira, 27, até o meio dia de segunda, nenhum óbito foi registrado no hospital.

Ocupação de leitos em Fortaleza

Conforme dados do sistema IntegraSus da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), 52% das vagas de UTI para Covid-19 em Fortaleza estão ocupadas. As vagas de enfermaria apresentam taxa de ocupação de 44,25%. As informações levam em conta leitos de hospitais da rede pública e privada.



Tags