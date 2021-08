Covid-19: Anvisa autoriza novo estudo para desenvolvimento de vacina

Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta o surgimento e aumento de linfonodos (gânglios linfáticos) nas axilas após aplicação de algumas vacinas contra a Covid-19. A pesquisa reuniu 23 mulheres que apontaram que após serem imunizadas com a vacina da Moderna e da Pfizer/BioNtech tiveram um inchaço dos linfonodos na região. A pesquisa foi publicada no dia 24 de fevereiro, no American Journal of Roentgenology. O POVO escutou especialistas que explicaram o por que do surgimento dos nódulos e quais orientações sobre a reação da pós-vacina.

Entre os dois imunizantes que podem desencadear a reação, apenas a vacina da Pfizer está na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Na análise da pesquisa, o médico radiologista da Medimagem, Gustavo Saraíva, destacou que os estudos identificaram que a vacina da Moderna desencadeou linfonodomegalia em 12% das mulheres que tomaram o imunizante.

LEIA MAIS | Segunda dose: por que é preciso tomar? Dá reação? Mais leve ou intensa?

De acordo com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) Regional Ceará, Aline Carvalho, esse aumento dos linfonodos axilares se deve a uma reação vacinal que pode ocorrer com algumas vacinas, não sendo exclusiva com a vacina da Covid -19. “A reação acontece como uma resposta imunológica do nosso corpo para a produção de anticorpos. Qualquer reação vacinal regride espontaneamente em alguns dias e não causa prejuízo ao paciente”, explica.

A especialista ressalta que os linfonodos são comuns no corpo humano, pois são responsáveis pela defesa do organismo. O radiologista Gustavo Saraíva orienta às mulheres que foram imunizadas com doses da Pfizer a realização dos exames de mamografia após um mês de vacinadas, pois antes desse período pode ocorrer linfonodo axilar comprometido com o aumento do volume. O médico também destaca que é comum essa reação e que se caracteriza como um mecanismo de defesa do organismo em relação à vacina.

Gânglios aumentados não são sinal de câncer de mama

Ao perceber um caroço próximo à região da mama, é normal que as mulheres fiquem preocupadas. Aline Carvalho explica que os gânglios axilares aumentados não significam obrigatoriamente que a paciente está com câncer. “Há casos benignos ou reacionais que provocam aumento desses linfonodos. Porém, há algumas características do linfonodo aumentado que o tornam suspeito e merecem investigação", informa.

LEIA TAMBÉM | Anvisa diz que reação indesejada a vacinas precisa ser comunicada

A presidente da SBM orienta que, nos casos dos gânglios aumentados nas axilas, a mulher deve procurar um médico quando não há regressão do caroço, ou se ao realizar seus exames forem verificados critérios que possam aumentar o risco de ser algo maligno. “O aumento do linfonodos que regridem espontaneamente, como nos casos associados à vacinação recente, não são preocupantes”, ressalta a especialista. Aline reforça que não se deve atrasar a vacina contra a Covid-19 e nem se deve atrasar a mamografia.



Tags