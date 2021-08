Covid-19: rede pública em Manaus começa aulas 100% presenciais

Um movimento de trabalhadores da Saúde e da comunidade do bairro Messejana realizam, nesta terça-feira, 24, uma manifestação pedindo celeridade na conclusão da reforma e reabertura do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana), na Capital, que está fechado desde o fim de maio. Obra na unidade teve início em novembro de 2019 e estava com previsão de término para dezembro do ano passado. O ato deve começar às 9 horas, em frente à unidade de saúde, localizada na avenida Jornalista Tomaz Coelho, no bairro Messejana.

Idealizadores da manifestação destacam que o bairro “precisa do Frotinha de Messejana funcionando”. Uma das coordenadoras do ato, Mara Rosany, que também é profissional da unidade de saúde, diz que o ato será para ressaltar a importância da reabertura do hospital o mais breve possível, além de pedir mudanças na gestão.

O movimento também lançou um abaixo-assinado chamado “SOS Frotinha de Messejana” para pedir celeridade na conclusão da reforma do hospital. Atualmente, o requerimento conta com 826 assinaturas, e a expectativa é chegar a mil registros em apoio ao manifesto de conclusão da obra e rebertura do hospital.

Na última terça-feira, 17, o vereador Ronivaldo Maia visitou as obras do Frotinha junto com a Comissão de Saúde e Seguridade da Câmara Municipal de Fortaleza. Conforme Ronivaldo, as obras do hospital prosseguem "cheias de dúvidas". A visita foi acompanhada pelo engenheiro e gerente de infraestrutura da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Daniel Lima, além dos setores administrativos das unidades e participantes dos conselhos Regional e Local de Saúde, servidores e moradores do bairro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o vereador informou não havia no local obras em andamento nem funcionários. De acordo com Ronivaldo, a informação passada durante a visita é que é necessária a chegada de uma verba federal para que a construtora finalize a parte da emergência clínica em 100 dias, cerca de três a quatro meses. A partir disso, uma nova licitação precisará ser feita para o início da obra. Ele ainda destacou que, com a climatização da emergência clínica, o hospital tem toda condição de voltar a funcionar.

O POVO procurou a SMS por e-mail para saber sobre a atual situação da reforma do Frotinha de Messejana. A pasta respondeu com um link de uma notícia de 17 de junho deste ano, no portal da Prefeitura de Fortaleza, quando foi informado que as obras foram iniciadas nas salas de observação e de recuperação do Hospital, além da modernização do centro cirúrgico.

A pasta não deu mais detalhes de como está a situação atual da obra, assim como a previsão de conclusão e reabertura do hospital. Também não se manifestou sobre a visita realizada pelo vereador Ronivaldo Maia na última terça-feira, 17, que apontou que não havia funcionários trabalhando na obra da unidade de saúde naquela ocasião.

Reforma

Em março deste ano, a Prefeitura de Fortaleza entregou a emergência do Hospital reformado, que começou a contar com 63 leitos de enfermaria. Em junho, a gestão municipal divulgou que a unidade de saúde começava a passar por reforma nas salas de observação e de recuperação, além da modernização do centro cirúrgico.

O hospital está fechado desde o fim de maio deste ano. Os pacientes que estavam internados na unidade foram transferidos para outros hospitais, garantindo a continuidade no tratamento. O hospital estava com cerca de 30% de ocupação da sua capacidade, atendendo exclusivamente pacientes com Covid-19.

A Prefeitura informou em junho que, durante essa nova fase da reforma, quem estiver com sintomas de Covid-19 deve se dirigir a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou a um posto de saúde. Nos casos de trauma, eles devem procurar os Frotinhas de Antônio Bezerra e Parangaba.



