Média de mortes por covid-19 tem queda de 32% em um mês no país

Das nove cidades cearenses com mais de 100 mil habitantes, apenas três atingiram mais de 50% da população vacinada com a primeira dose (D1) do imunizante contra a Covid-19. Na lista, estão os municípios de Fortaleza (88%), Sobral (63%) e Crato (54%). Na última quarta-feira, 18, o Estado completou sete meses da campanha de vacinação contra a doença, iniciada em 18 de janeiro. O Ceará soma 4,7 milhões de pessoas que receberam a D1, a quantidade equivale a 51% da população do Estado, e possui ainda 22% da população totalmente imunizada contra o novo coronavírus.

Todas as três cidades que atingiram o índice já iniciaram a vacinação da população em geral. Nesta sexta-feira, 20, Fortaleza conclui a campanha da aplicação da primeira dose na população adulta, de 18 anos. Ao todo, a Capital possui 1,6 milhão de pessoas que receberam a D1. Neste sábado, 21, a Capital já inicia a repescagem dos 220 mil faltosos que foram convocados nas últimas semanas para receber a D1, mas não compareceram no dia. Serão aguardados cerca de três mil pessoas de 37 a 39 anos.

Em Sobral, a 234 quilômetros de Fortaleza, mais de 132 mil pessoas receberam a primeira dose, de 133 mil residentes do município. A cidade já atingiu a faixa etária do público de 20 e 19 anos, que estão sendo convocados para receber o imunizante neste sábado. No Crato, localizado na região do Cariri, a cidade já aplicou 72 mil doses na D1. O município abrange cerca de 133 mil pessoas na cidade. Os dados são das plataformas Vacinômetro de cada cidade, consolidados nesta sexta. Já as estimativas da quantidade populacional são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o gerente da Vigilância em Saúde do Crato, Dhiones Gomes, entre as estratégias para atingir o maior número de pessoas na campanha de vacinação, a equipe disponibiliza agendamento em mais de um turno. “A gente lança estratégias de drive thru e vacinação noturna. O município do Crato possui agendamento noturno de 17h30min às 20h30min para que a gente consiga pegar, justamente, essa população que ainda não conseguiu por motivos de trabalho. Temos uma agenda aberta para as mais de 40 unidades de saúde do município para que a gente consiga ao máximo atender à população dos mais diferentes territórios do município”, disse o gerente em entrevista à rádio CBN Cariri, nessa quinta-feira, 19.

No agendamento noturno, Dhione explica que, primeiramente, a pessoa precisa estar cadastrada no Saúde Digital, plataforma da Secretaria da Sáude do Ceará (Sesa), e ficar atenta ao portal da prefeitura do Crato para divulgação das datas de agendamento e em seguida realizar o processo. “Na plataforma, ele vai conseguir identificar quais os horários e quais são as unidades de saúde estarão abertas naquele dia para vacinação no período noturno. É importante que esse cidadão tenha o cartão do SUS e o comprovante de residência no ato da vacinação”, ressalta.

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, todos os municípios cearenses já começaram a vacinar a população em geral. A nova etapa da campanha acontece de forma escalonada por ordem decrescente de idade, iniciado com pessoas de 59 anos. Para receber a vacina, as pessoas devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

