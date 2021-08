Hospital Leonardo Da Vinci promove campanha adorno zero

A iniciativa do HELV busca conscientizar os profissionais sobre a importância de cumprir a NR 32, que determina a obrigatoriedade do uso de EPIs e a não utilização de acessórios no ambiente hospitalar

O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (HELV), iniciou, neste mês, a operação Adorno Zero, com o objetivo de conscientizar os profissionais sobre a importância de não utilizar acessórios pessoais no ambiente hospitalar e reduzir os riscos de infecção em pacientes. A ação educativa é realizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) em parceria com o Centro de Estudos do hospital, e itinerante, contemplando diversos locais da unidade, e deve ocorrer ao longo de todo o ano.

A campanha teve início no último dia 10 e, na ocasião, houve uma apresentação nas áreas administrativas e assistenciais com uso de um manequim. A boneca, que recebeu o nome Helviane Da Vinci, ganhou acessórios, roupa, Equipamento de Proteção Individual (EPI) e crachá. Segundo a enfermeira do Centro de Estudos do HELV, Tamires Oliveira, a estratégia pensada junto com o Sesmt do hospital busca sensibilizar os profissionais acerca do assunto.

A iniciativa busca a implementação da Norma Regulamentadora 32 (NR 32), Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, que estabelece diretrizes básicas para a adoção de medidas de proteção à segurança e à saúde de trabalhadores dos serviços da área. De acordo com a norma, o empregador deve vedar o uso de acessórios como relógios, pulseiras, brincos, anéis e alianças pelos profissionais em seus postos de trabalho, devido à possibilidade de aderência de micro-organismos nas superfícies desses objetos.

Oliveira afirma que a campanha tem sido bem recebida pelos profissionais do Helv.. “Estamos realizando dinâmicas nos setores, levamos a manequim em todos os passeios e explicamos novamente a NR 32. Além disso, durante a atividade, os colaboradores que estão sem adornos e usando adequadamente os EPIs, recebem o selo de qualidade. Quem estiver com acessórios, recebe o selo bactéria”, explica a enfermeira.

Norma

As orientações abordadas na campanha valem para todos os colaboradores, principalmente os que prestam assistência ao paciente ou que, de alguma forma, entram em contato com fluidos, secreções ou qualquer tipo de matéria orgânica proveniente do paciente ou do processo assistencial. Trabalhadores que manipulam alimentos e dietas também são público-alvo da ação.

A NR 32, determina procedimentos hospitalares e rege o comportamento dos profissionais da área, indicando a obrigatoriedade do uso adequado de EPIs e a proibição do uso de adornos, que podem trazer riscos biológicos de contaminação. O descumprimento das diretrizes deve ser reportado às chefias imediatas. Incidentes devem ser comunicados ao Sesmt.



