Governo credencia centros de enfrentamento da covid-19

Atividades ao ar livre estão ganhando cada vez mais espaço na rotina das pessoas. Um legado

deixado pela pandemia, que na verdade ainda não acabou e continua exigindo de todos nós muita cautela nos cuidados com a saúde.

A busca por exercícios físicos também é outra prática bem mais presente nos dias atuais entre crianças, jovens e adultos. Aos poucos todos estão percebendo que bem-estar e qualidade de vida são fortes aliados dos hábitos esportivos, sejam eles uma simples caminhada ou atividades de maior impacto.

Com todos os protocolos e restrições adotados ao longo de quase um ano e meio de pandemia,

muitos se voltaram a alternativas mais simples para se manter em movimento e não deixar de lado o costume de se exercitar. Alguns descobriram dentro do lar diversas opções benéficas para o corpo e para a mente, por exemplo, a prática de yoga e meditação de forma remota. Além disso, tornaram-se comuns treinos online com profissionais de educação física, que também se adaptaram a este novo cenário e precisaram se reinventar para manter o ritmo das aulas, sem perder a constância e a motivação dos participantes.

Dentro desse contexto, as academias ao ar livre na cidade, que até então já existiam, passaram a

atrair um maior número de frequentadores, que estão optando por estes espaços nas praças e parques para respirar um pouco de ar puro, usufruindo mais do contato com a natureza e unindo a isso novas possibilidades para quem gosta de se exercitar.

A Praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, bastante conhecida como Praça das Flores, localizada

no coração da Aldeota, tem sido um desses pontos de encontro que estão sempre no topo dos mais procurados, até porque o lugar possui um playground ideal para crianças, o que acaba sendo um atrativo para toda a família.

Lá existe ainda uma academia ao ar livre, inaugurada em 2016, fruto de uma parceria da Prefeitura de Fortaleza e BSPAR Incorporações com a Unimed Ceará. No total, esta parceria público-privada já resultou na instalação de 22 equipamentos como este na capital. O projeto já chegou também em municípios do interior do Ceará, como: Iguatu, Itapipoca, Crateús, Sobral, Reriutaba, Icó, Limoeiro do Norte, Quixadá, Parajuru e Itapipoca.

Cada academia possui cerca de 100m² e é dividida em três áreas: o ‘Espaço Funcional’, que conta

com aparelhos para treinamento funcional, idealizados de acordo com as valências físicas; o ‘Espaço Fitness’, que é destinado aos exercícios voltados para o fortalecimento muscular e o ‘Espaço Cardio’, que possui aparelhos específicos para melhorar a capacidade cardiorrespiratória. São quase 20 equipamentos no total, que ficam disponíveis 24h por dia para a população, com acesso inclusive a pessoas com mobilidade reduzida (cadeirantes).

Serviço

Além da Praça das Flores, você encontra as academias ao ar livre nos lugares a seguir:

- Parque do Cocó

- Praça da OAB

- Praça do Mirante

- Parque Riacho Maceió

- Praça Portugal

- Floresta Curió

- Parque Adahil Barret

