CPI: Renan deve apresentar relatório na segunda quinzena de setembro

O médico Marcos Antônio Gadelha Maia é novo secretário da Saúde do Ceará. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT), no início da tarde desta quinta-feira, 19. Marcos Gadelha participa do governo desde em 2015, quando foi diretor-geral do Hospital de Messejana, em Fortaleza.

Também foi secretário-adjunto da Saúde do Ceará de 2015 a 2018. Até hoje, o médico ocupava o cargo de secretário executivo de Políticas em Saúde do Ceará. "Desejo boa sorte ao Dr. Marcos Gadelha nessa nobre missão, e reafirmo minha gratidão ao Dr. Cabeto, que fez um grande trabalho nos últimos dois anos e sete meses. A Saúde terá sempre meu apoio e será sempre prioridade absoluta em nosso Governo", disse Camilo.

Natural de Fortaleza, Marcos Gadelha é médico formado pela Universidade Federal do Ceará (1992) e pós-graduado em Clínica Médica no Hospital Universitário Walter Cantídio e em Cardiologia no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana).

Anuncio o novo secretário da Saúde do Ceará, que terá a missão de ampliar as melhorias nessa área, tão importante para todos os cearenses. Trata-se do médico cardiologista Marcos Antônio Gadelha Maia, atual secretário Executivo da Saúde. (cont) pic.twitter.com/IXHi91enlQ — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) August 19, 2021

Titulado em Terapia Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), também tem especialização em Medicina Intensiva, pela Society Of Critical Care Medicine – Fundamental Critical Care Support (FCCS), e em Segurança do Paciente, pela Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/ Fiocruz).

O novo secretário de Saúde do Estado foi ainda coordenador das Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Regional da Unimed Fortaleza e participou do processo de Acreditação pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e Canadense Internacional (ACI), do Hospital Regional da Unimed Fortaleza, como membro do time de liderança.

No Hospital de Messejana, Marcos coordenou a Unidade de Pós-operatório de Cirurgia Cardíaca, o Núcleo de Segurança do Paciente e foi diretor-geral.

Na terça-feira, 17, o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, pediu para deixar o cargo de secretário da Saúde, segundo anunciou o governador Camilo Santana. Ele esteve a frente da pasta nos últimos dois anos e sete meses.

Cabeto foi responsável por coordenar as ações de combate à pandemia de Covid-19 no Ceará. No processo, comprou briga com setores empresariais insatisfeitos com as restrições. O Estado foi o primeiro a adotar restrições mais rígidas, como lockdown, que mais tarde seriam seguidas em outros lugares. Foi o único em toda a pandemia a ficar com todo o Estado em lockdown, neste ano.

Sobre o assunto Cabeto deixa secretaria da Saúde do Ceará

"É preciso compreender quando é o momento de entrar e de sair", disse Cabeto em entrevista há cinco dias

Conheça histórico de Cabeto antes e depois da Secretaria de Saúde do Ceará

Tags