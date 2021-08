Covid-19: governo antecipa para agosto entrega de 3,9 milhões de doses

O Palmeiras se pronunciou nesta quinta-feira a respeito da polêmica envolvendo a presença de torcedores nos estádios na Libertadores. De acordo com breve comunicado publicado no perfil oficial do clube e assinado pelo presidente Maurício Galiotte, o Verdão seguirá as decisões das autoridades quanto ao assunto.

"Jogaremos a partida de ida da semifinal da Libertadores no Allianz Parque, que é a nossa casa. O Palmeiras, de forma coerente, continuará a respeitar as decisões dos órgãos competentes. A presença ou não de público será determinada pelas regras das autoridades", publicou o clube.

A manifestação do Palmeiras ocorre um dia após a partida entre Atlético-MG e River Plate, disputada no Mineirão. 17 mil torcedores do Galo assistiram ao jogo presencialmente, após o Governo do Estado de Minas Gerais autorizar a ocupação parcial do estádio.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentarão pela semifinal da Libertadores e, até o momento, o Governo do Estado de São Paulo ainda não autorizou o retorno de torcedores aos estádios durante a pandemia. Dessa forma, existe a possibilidade do Galo enfrentar o Verdão com o apoio de sua torcida, com o Alviverde recebendo os mineiros no Allianz Parque com portões fechados.

Como o Atlético-MG tem uma melhor campanha na Libertadores, terá o direito de decidir a vaga em casa. A Conmebol ainda não definiu as datas e os horários das partidas, porém os confrontos acontecerão nas semanas dos dias 22 e 29 de setembro.

Maurício Galiotte

