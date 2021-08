Se no início da campanha de vacinação contra a Covid-19 os filhos levavam os pais idosos ao Centro de Eventos, em Fortaleza, com a vacinação de jovens de menos de 20 anos o papel foi invertido. Nesta terça-feira, 17, pais e mães se espalharam pelas escadarias, áreas de espera e calçadas do ponto de vacinação enquanto os filhos recebiam a primeira dose (D1).

Eliane Leal, 43, acompanhou o filho Pedro Diogo Leal, 19, até a fila de vacinação. “Eu estava desesperada! Porque a gente já vacinou bem antes, e nada de chegar nele. Fiquei muito feliz. Já tomei a primeira dose, meu marido também e agora ele. Não vejo a hora de acabar logo isso.”

Assim como muitos outros pais, Eliane esperou do lado de fora até que Pedro fosse atendido. Isso ocorreu por causa da orientação dos técnicos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de que os acompanhantes não entrassem no Centro de Eventos ou esperassem atrás de grades dispostas na lateral do salão de entrada. A medida visa melhorar a organização das filas das pessoas agendadas e evitar aglomerações.

Mesmo com a fila grande, Gerlane Gomes, 53, achou o atendimento rápido e comemorou a imunização parcial da filha de 19 anos. “Nós duas estávamos ansiosas para chegar essa data, porque a vacina é muito importante. A pandemia foi sofrida, em casa presa, sem poder sair”, relatou. Agora a expectativa é que, com a vacina, a jovem consiga voltar a estudar presencialmente e se preparar para o Enem.

Depois da imunização de Ana Caroline Ferreira Gomes, 19, a jovem teve a ajuda do pai, Euvaldo Ferreira Gomes, 60, para registrar o momento com uma foto. “Eu me senti muito feliz, entrei lá e fiquei com um sentimento de vitória de chegar até hoje e poder tomar minha vacina”, compartilhou Caroline.

Sobre o assunto Ceará deve evitar falta de Astrazeneca e imunizar mais de 297 mil pessoas dentro do prazo

Ministério da Saúde admite defasagem no envio de doses e calcula 1,9 milhão para o Ceará

“A gente tinha muita expectativa desse dia, para que ela ficasse de certa forma protegida”, disse Euvaldo. Pai e filha explicaram que, mesmo depois da imunização, ainda pretendem respeitar o isolamento social e manter os cuidados. “Porque não é 100%, então é sempre melhor ter um cuidado a mais, ficar em casa, usar máscara e álcool em gel”, afirma Caroline.

Vacinação de crianças e adolescentes ainda não tem data definida

A prefeitura de Fortaleza tem a expectativa de finalizar a vacinação da população com mais de 18 anos ainda nesta semana. Cerca de 85% dos adultos da Capital já receberam pelo menos uma dose, e 30% completaram o esquema de vacinação com as duas doses do imunizante.

No entanto, ainda não há data definida para o início da vacinação de crianças e adolescentes. No Brasil, é permitida a imunização de pessoas de 12 a 18 anos com a vacina da marca Pfizer. Porém, de acordo com a SMS, a pasta aguarda orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) para definir o cronograma e a logística de vacinação desse grupo.



Anne Romeu, 19, que compareceu ao Centro de Eventos nesta terça-feira, 17, para ser vacinada, contou que a única pessoa que ainda precisa receber a primeira dose na família é a irmã de 16 anos. “Ela está muito feliz por mim, mas também está ansiosa para a vez dela. Mas vai chegar, espero que até o fim deste ano.”



