Covid-19: chegam a Guarulhos mais 2 milhões de doses de CoronaVac

A CVC Corp, dona, entre outras empresas da operadora de viagens CVC, fechou o segundo trimestre deste ano com prejuízo líquido de R$ 175,5 milhões. O cenário, no entanto, é menos pior do que o de um ano atrás, quando o prejuízo foi de R$ 252,1 milhões). A redução foi de 30,4%. Reflexo da retomada gradativa do turismo no País.

Em comunicado aos investidores, a companhia informou que, mesmo ainda sob os efeitos da pandemia, o segundo trimestre apontou uma retomada no agendamento e nos planos de viagens no segundo semestre de 2021 e para o início de 2022. No acumulado do semestre, o prejuízo diminuiu de R$ 1,4 bilhão para R$ 257 milhões.

Já a receita líquida ficou em R$ 115,6 milhões no segundo trimestre, ante R$ 3 milhões informado um ano antes. Enquanto isso, no resultado financeiro se observou um aumento na despesa financeira líquida no segundo trimestre, que somou R$ 35,116 milhões, principalmente em razão de ganhos cambiais e na marcação a mercado de derivativos que foram efetivos no segundo trimestre.

Tal aumento, porém, foi parcialmente compensado pela redução de despesas com: juros sobre financiamentos em R$ 5,9 milhões, R$ 1,6 milhão em tarifas de boleto, R$ 1,7 milhão em IOF, R$ 2,7 milhões em juros sobre arrendamentos e R$ 8,4 milhões em atualização monetária (principalmente de contingências não materializadas e opções de compras – Ola e Bibam).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ficou negativo em R$ 130,8 milhões no segundo trimestre. Em igual período do ano passado, o resultado também foi negativo em R$ 164,3 milhões. Portanto, houve uma queda de 37% no período.

