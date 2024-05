O POVO Publicações Legais - Populares 13/05/2024

GRENDENE S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF n°. 89.850.341/0001-60 - NIRE n°. 23300021118-CE AVISO AOS ACIONISTAS - 1. Distribuição antecipada de dividendos do exercício social de 2024 Comunicamos aos Acionistas que o Conselho de Administração da Grendene S.A. ("Companhia"), em reunião realizada em 9 de maio de 2024, deliberou e aprovou "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstra-ções financeiras referente ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, a la (primeira) distribuição antecipada de dividendos referente ao saldo disponível no período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de março de 2024, no valor de R$75.786.867,09 (setenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e nove centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de R$0,084006016 por ação (excluídas as ações em tesouraria), que serão pagos aos acionistas a partir de 5 de junho de 2024, sem remuneração ou atualização monetária e não haverá retenção de Imposto de Renda. Farão jus ao recebimento dos dividendos antecipados os acionistas titulares de ações ordinárias ("GRND3") ins-critos nos registros da Companhia em 21 de maio de 2024 (data do corte). Desta forma, as ações GRND3 passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 22 de maio de 2024, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"). Os acionistas receberão o crédito conforme cadastro fornecido ao Banco Bradesco S.A., instituição depositária das ações desta Companhia, e aqueles que possuem as ações custodiadas na B3 terão seus créditos repassados pelos respectivos agentes de custódia, a partir da data de início do pagamento. Os acionistas com cadastros desatualizados e que não contenham o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito bancário, terão os seus créditos depositados após a regularização cadastral, a qual poderá ser feita em qualquer agência do Banco Bradesco S.A. Sobral, CE, 9 de maio de 2024. Alceu Demartini de Albuquerque - Diretor de Relações com Investidores. Grendene S.A.