O POVO Publicações Legais - 1º Caderno 10/04/2024

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ — COELCE n CNPJ n° 07.047.251/0001-70 NIRE n° 23300007891 Companhia Aberta Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação Ficam os senhores acionistas da Companhia Energética do Ceará — COELCE ("Companhia"), convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ("AGOE" ou "assembleias"), a serem realizadas no dia 30 de abril de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Padre Valdevino, n° 150, Centro, Fortaleza - CE, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; II. Destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e distribuição de dividendos; III. Eleição, pelo acionista controlador, de 1 (um) membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; IV. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025; V. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei n° 6.404/76. Em Assembleia Geral Extraordinária: I. Aprovação da capitalização parcial do saldo da reserva de reforço de capital de giro, com a consequente alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado. Para participar das assembleias, o acionista deverá apresentar comprovante de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia das assembleias. Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Para instalação do Conselho Fiscal é necessário o pedido de acionistas que representem, no mínimo, 2% (dois por cento) de ações com direito a voto, ou 1% (um por cento) das ações sem direito a voto, na forma da Resolução CVM n° 70, de 22/03/2022. Nos termos do artigo 3° da Resolução CVM n° 70, de 22/03/2022, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). O acionista poderá exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Resolução CVM n° 81, de 29/03//22, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do Boletim de Voto à Distância e do Manual de Participação para as respectivas assembleias. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nas assembleias encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e por meio de sistema eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). Fortaleza, 09 de abril de 2024. Guilherme Gomes Lencastre Presidente do Conselho de Administração