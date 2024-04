O POVO Publicações Legais - Populares 09/04/2024

CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDUSTRIA "Companhia Aberta" - CNPJ (MF) - 07.253.321/ 0001-47 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os senhoresAcionistas da CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDUSTRIA ("Companhia"), na forma prevista no artigo 124 da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e nos artigos 139 a 179 do Estatuto Social da Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, à realizar-se no dia 30 de abril de 2024, às 10:00hs (dez horas), na sede da Companhia, situada na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Sala 907, Papicu, cidade de Fortaleza Estado do Ceará, CEP 60.176-065, para votação da seguinte ordem do dia: 01. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 02. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; 03. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 04. Deliberar sobre a remuneração, global dos administradores. Fortaleza-Ce, 04 de abril de 2024. CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE - PRESIDENTE DO CONSELHO.