O POVO Publicações Legais - Populares 17/02/2024

CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDÚSTRIA "COMPANHIAABERTA" CNPJ/MF sob n. 07.253.321/0001-47 - NIRE sob o n. 2330001177-5 - ATA DA 48.. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024 - DATA, HORA E LOCAL: A reunião foi realizada na sede da CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDÚSTRIA ("Companhia"), na Av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500, sala 907, Papicu, Fortaleza-Ce, no dia 02 de fevereiro de 2024, às 10:00 (dez) horas. 1. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sob a presidência do Conselheiro, CÂNDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ, tendo como secretário o conselheiro, JOSE ERNANI RODRIGUES SAMPAIO.2. CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho deAdministração da Companhia. Os membros deste conselho foram eleitos por ocasião da 48. Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021.3..ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a destituição do Diretor Superintendente da Companhia. 4. DELIBERAÇÕES: após a análise e discussão da materia constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a destituição do Diretor Superintendente da Companhia, Sr. LEONARDO DE PONTES VIEIRA, brasileiro, casado, industrial, Cédula de Identidade n. 97010022484 SSP/CE, CPF/MF n. 135.383.733-53, residente e domiciliado na Rua Dna. Carlota Pinheiro, 255 — torre A, ap. 102, no bairro Guararapes da cidade de Fortaleza/CE, CEP 60810-019, eleito pelo Conselho de Administração em sua 47. Reunião, datada de 30 de abril de 2021. O cargo de Diretor Superintendente permanecerá vacante até nova deliberação do Conselho de Administração sobre a eleição do substituto. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais a se tratar, foi encerrada a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. 6. ASSINATURAS: Mesa: Cândido da Silveira Quinderé, Presidente; José Ernani Rodrigues Sampaio, Secretário. Conselheiros Presentes: Cândido da Silveira Quinderé; José Ernani Rodrigues Sampaio; e José Hilson Ribeiro Sacramento. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cãndido da Silveira Quinderé - Presidente, José Ernani Rodrigues Sampaio - Secretário. Ata arquivada na JUCEC sob n2 6765703 por despacho da Dra Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral em 16/02/2024.