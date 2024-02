O POVO Publicações Legais - Populares 05/02/2024

Companhia Sul Cearense de Papeis CNPJ n° 07.174.519/ 0001-35 Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGOE Ficam convocados os Srs. Acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 23 de FEVEREIRO de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, à Rua Pedro Gomes de Norões, 1353, bairro Muriti, CEP 63.132-150, Crato/CE, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação dos relatórios contábeis e resultados dos últimos 5 anos; b) Eleição da diretoria; c) Aumento do capital social; d) Atualização e reforma do Estatuto Social; e e) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Crato/ CE, 05 de Fevereiro de 2024. Marcelo Rabelo Teles - Presidente.