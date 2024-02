O POVO Publicações Legais - Populares 02/02/2024

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A - Companhia Aberta de Capital Autorizado - NIRE: 23300020073 - CNPJ/MF: 06.626.253/0001-51 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023 1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de dezembro de 2023, às 17 horas, na sede da Empreendimentos Pague Menos SÃ., localizada na Rua Senador Pompeu, n° 1520, Centro, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902 (-Companhia"). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiranilson Alves, Francisco Leite Holanda Júnior, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel. 3. MESA: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues - Presidente; e pelo Sr. Josué Ubiranilson Alves - Secretário