O POVO Publicações Legais - Populares 26/01/2024

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A - Companhia Aberta de Capital Autorizado - NIRE: 23300020073 - CNPJ/MF: 06.626.253/0001-51 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023 1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede da Empreendimentos Pague Menos S.A., localizada na Rua Senador Pompeu, n° 1520, Centro, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902 (-Companhia"). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiranilson Alves, Francisco Leite Holanda Júnior, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel. 3. MESA: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues - Presidente; e pelo Sr. Josué Ubiranilson Alves - Secretário. 4. ORDEM DO DIA: i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Joaquim Dias Garcia Neto do cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação; UI eleger, para ocupar o cargo do Diretor renunciante, o Sr. Jadson Antonio Santos de Almeida, passando este a acumular os cargos de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Diretor de Aplicações de Tecnologia; Hl) tendo em vista as alterações de cargos na diretoria estatutária, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária em 21 de novembro de 2023, eleger os srs. José Rafael Vasquez e Renan Vieira Barbosa aos cargos de Diretor Vice-Presidente de Operações e Gente e Diretor Comercial, respectivamente. 5. DELIBERAÇÕES: os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: i) Acatar a renúncia, apresentada nesta data, do sr. JOAQUIM DIAS GARCIA NETO, brasileiro, engenheiro, casado em regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o n° 763.169.987-91, portador de cédula de identidade RG n° 63.292.90-2, IFP-RJ, residente e domiciliado na Rua da Paz, 199, Apto 1900, Mucuripe, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60165-180, do cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação; ii) A eleição do Sr. JADSON ANTONIO SANTOS DE ALMEIDA, brasileiro, administrador; casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o n° 361.759.865-04, portador da cédula de identidade RG n° 790.912 SSP/SE, residente e domiciliado Rua Bento Albuquerque, 1021, Apto 1701, Cocó, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60192-055, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informacão da Companhia, com prazo de mandato, a partir desta data, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, de forma a completar o mandato do renunciante, conforme termo de posse constante no Anexo à presente ata. Com a eleição, o Sr. Jadson Antonio Santos de Almeida passa a acumular os cargos de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Diretor de Aplicações de Tecnologia; iii) A eleição do Sr. JOSÉ CARLOS RAFAEL DE ASSIS VASQUEZ, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF sob o n° 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG n° 21229734, residente e domiciliado na Av Historiador Raimundo Girão, 860, apto. 2208, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-050, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações e Gente da Companhia, com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, conforme termo de posse constante no Anexo à presente ata. Com a eleição, o Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez passa a acumular os cargos de Diretor Vice-Presidente de Operações e Gente e Diretor Vice-Presidente Comercial e Supply. iv) A eleição do Sr. RENAN VIEIRA BARBOSA, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 31/03/1988, inscrito no CPF/ME sob o n° 089.517.696-31, portador de cédula de identidade RG n° 11983694, residente e domiciliado na Av. Eusebio de Queiroz, 5684, Lagoinha, na Cidade de Eusebio, Ceará, CEP 61760-730, para o cargo de Diretor Comercial, com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, conforme termo de posse constante no Anexo à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. 7. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário: Sr. José Ubiranilson Alves. Membros do Conselho de Administrarão presentes: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiranilson Alves, Francisco Leite Holanda Júnior, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel. Confere com a original lavrado em livro próprio. Fortaleza, 13 de dezembro de 2023. Mesa: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues - Presidente / Josué Ubiranilson Alves - Secretário.