O POVO Publicações Legais - Populares 12/01/2024

CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDUSTRIA "COMPANHIA ABERTA" - CNPJ n° 07.253.321/0001-47 - NIRE 2330001177-5 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- Ficam convocados os senhores Acionistas da CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDUSTRIA ("Companhia"), na forma prevista no artigo 124 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades Dor Ações") e nos artigos 13," a 16u do Estatuto Social da Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 02 de fevereiro de 2024, às 09:00h, ("AGE"), na Avenida Desembargador Lauro Nogueira, 1500 — sala 907, no bairro Papicu da cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60176-065, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) a alteração do Estatuto Social da Companhia para (a) atualizar o capital social da Companhia, (b) alterar as regras de convocação e participação em Assembleias Gerais, (c) alterar as condições para instalação das assembleias gerais, (d) alterar a composição do Conselho de Administração, (e) alterar as regras para substituição e vacancia de membros do conselho de administração, (f) alterar as condições para realização das reuniões do Conselho de Administração, (g) alterar a regra de convocação das reuniões do Conselho deAdministração, (h) alterar as regras para deliberação do Conselho deAdministração, (i) alterar o número de diretores da Companhia, (J) alterar as regras sobre vacância de Diretor, e (k) alterar as competências dos diretores e da diretoria da Companhia; (2)a consolidação do Estatuto Social da Companhia em razão das modificações promovidas pelo item (i); e(3) a autorização à administração da Companhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes para implementação das deliberações que vierem a ser aprovadas Instruções Gerais: encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, a proposta de novo Estatuto Social da Companhia. Demais informações acerca dos procedimentos de participação e votação na Assembleia Geral, bem como outras instruções relativas à Assembleia Geral, poderão ser solicitadas à Diretoria da Companhia. Fortaleza, 10 de janeiro de 2024. Candido da Silveira Guindará - Diretor Presidente da Companhia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE CNPJ/MF n° 07.040.108/0001-57 NIRE 23300006879 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM DUAS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLI-CA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE REALIZADA EM 1ª CONVOCAÇÃO, ABERTA E SUSPENSA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2023 E REABERTA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023