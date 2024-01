O POVO Publicações Legais - Populares 22/12/2023

AMBIENTAL CEARÁ 2 SPE S.A. CNPJ/MF n° 48.569.926/0001-29 - NIRE 2330005176-9 (Companhia) Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Dezembro de 2023 I. Data, Horário e Local: 19 de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede social da Ambiental Ceará 2 SPE S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Desembargador Moreira, n° 1300, sala 409 T-SUL, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.170-002. II. Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4° da Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”, arquivado na sede social da Companhia. III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Radamés Andrade Casseb; Secretário: Sr. Yaroslav Memrava Neto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMBIENTAL CEARÁ 1 SPE S.A. CNPJ/MF n° 48.569.940/0001-22 - NIRE 2330005177-7 (Companhia) Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de dezembro de 2023 I. Data, Horário e Local: 19 de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede social da Ambiental Ceará 1 SPE S.A. (“Companhia”), localizada à Rua 18 (Lot Osorio de Paiva), n° 51, Quadra 01, Lote 2, Bairro Jari, Maracanaú/CE, CEP 61916-150. II. Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4° da Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”, arquivado na sede social da Companhia. III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Radamés Andrade Casseb; Secretário: Sr. Yaroslav Memrava Neto.