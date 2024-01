O POVO Publicações Legais - 1º Caderno 22/12/2023

Hapvida Assistência Médica S.A. CNPJ n.° 65.554.067/0001-98 - NIRE 23300048229 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2023 Data, horário e local: em 15 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Hapvida Assistência Médica S.A., localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, n.° 406, Centro, CEP 60140-060 (Companhia). Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4.°, da Lei n.° 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), em decorrência da presença de acionista representando a totalidade do capital social, de forma presencial ou por videoconferência. Composição da Mesa: Sr. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de presidente, e Sr. Maurício Fernandes Teixeira, na qualidade de secretário.