O POVO Publicações Legais - Populares 16/12/2023

SOLAR BEBIDAS S.A. CNPJ/MF nº 41.052.420/0001-07 - NIRE 23.3.0004671-4 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2023 1. Data, Hora e Local: Realizada em 16 de novembro de 2023, às 10:00h, na sede social da Solar Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, 9º andar, sala 915, Edson Queiroz, CEP 60811-341. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SOLAR BEBIDAS S.A. CNPJ/MF nº 41.052.420/0001-07 - NIRE 23.300.046.714 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023 1. Data, Hora e Local: Realizada em 01 de novembro de 2023, às 10:00h, na sede social da Solar Bebidas S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, sala 915, Edson Queiroz, CEP 60811-341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORSA REFRIGERANTES S.A. CNPJ/MF nº 07.196.033 /0001-06 - NIRE 23.300.039.246 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023 1. Data, Hora e Local: Realizada em 01 de novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Norsa Refrigerantes S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, sala 902, Edson Queiroz, CEP 60.811-341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORSA REFRIGERANTES S.A. CNPJ/MF nº 07.196.033 /0001-06 - NIRE 23.300.039.246 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2023 1. Data, Hora e Local: Realizada em 16 de novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Norsa Refrigerantes S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, nº 55, 9º andar, sala 902, Edson Queiroz, CEP 60.811-341