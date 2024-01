O POVO Publicações Legais - Populares 13/12/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA. A CAPELO IMOBILIÁRIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no° 07.206.188/0001-78, com NIRE no 23 3 0001259 3, com sede na Rua Floriano Peixoto, 286- 6o andar, sala 58, Centro, CEP: 60.025.130, Fortaleza/CE, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Diretor Superintendente, o Senhor DAVID CAPELO DE CARVALHO, CONVOCA através do presente edital, todos os seus acionistas, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 18 de dezembro de 2023, a partir das 16hrs, com a pauta de deliberação de Eleição da nova Diretoria triênio 2023-2026 (em cumprimento ao disposto no artigo 11, do Estatuto Social da Capelo Imobiliária S/A e ao artigo 143, da Lei 6.404/76), virtualmente (artigo 5o da Lei 14.010/2020), pela plataforma Microsoft Teams, por meio do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19% 3 a meeting_0- GI5YWU0YzEtY2JmYi000DVILWFiNzYtZjI5ZTk5NjY2ZGUw%40thread.v2/0?context=%7b% 22Tid%22%3a%228a47c4cf-9a62-49a6-8b28-736b2cea7267%22%2c%220id%22%3a%2 2ea9e2db7-2c6a-4eef-aeb4-5a92a466c670%22%7d Fortaleza/CE, 04 de novembro de 2023. DAVID CAPELO DE CARVALHO Diretor Superintendente da Capelo Imobiliária S/A