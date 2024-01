O Povo Publicações Legais - 1º Caderno 13/12/2023

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE enel Companhia aberta CNPJ N° 07.047.251/0001-70 - N IRE N° 23300007891 AVISO AOS ACIONISTAS Pagamento de Dividendos: A Companhia Energetica do Ceara — Coelce ("Companhia") (Codigo B3: COCE3, COCE5 e COCE6) comunica que, por deliberac5o de seus acionistas, tomada na Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria realizada em 25 de abril de 2023, foi aprovado o pagamento de dividendos referente ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R$ 23.975.710,17 (vinte e tres milhoes, novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e dez reais e dezessete centavos) correspondente a R$ 0,30795219 por ac5o ordinaria, preferencial Classe "A" e preferencial Classe "B". 0 pagamento dos dividendos said efetuado no dia 20 de dezembro de 2023, e terao direito ao valor correspondente aos dividendos os acionistas que se achavam inscritos nos registros da Companhia no final do dia 25 de abril de 2023 ("Acionistas"). A seguir encontram-se as instrucoes quanto ao credito do pagamento: I. Os Acionistas terao seus creditos disponiveis a partir de 20 de dezembro de 2023 de acordo com o domicilio bancario fornecido ao Banco Itat] Unibanco S.A. - Instituicao Financeira Depositaria das acoes escriturais da Companhia; II. Para os Acionistas que estiverem sem domicilio bancario cadastrado ou cujos dados cadastrais estejam desatualizados, o valor correspondente aos dividendos ficara a disposicao. Para o efetivo recebimento dos dividendos, os Acionistas que n5o est5o com seus cadastros atualizados deverao verificar com o banco os procedimentos para atualizacao cadastral atraves da Central de Atendimento: (11) 3003-9285 (capitais e regi5es metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades). 0 horario de atendimento é em dias Oteis das 9h as 18h. III. Os pagamentos dos dividendos relativos as acoes depositadas na CBLC (Custodia da Companhia Brasileira de Liquidacao e Cust6dia) sera° creditados a esta entidade que os repassara aos Acionistas titulares por intermedio das CORRETORAS DEPOSITANTES; IV. Os dividendos nao reclamados no prazo de 3 (tres) anos, a contar da data de in icio do pagamento em 20 de dezembro de 2023, prescreverao em favor da Companhia (Lei 6.404/76, art. 287, inciso II, item a). Fortaleza, 13 de dezembro de 2023. Teobaldo Jose Cavalcante Leal Diretor de Administracao, Financas, Controls e de Relacoes com lnvestidores.