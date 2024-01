O POVO Publicações Legais - 1º Caderno 09/12/2023

J. MACÊDO S.A. COMPANHIA ABERTA — CVM: 2115-6 CNPJ: 14.998.371/0001-19 — NIRE: 23.3.0002679-9 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraor-dinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Benedito Macêdo, n° 79, Cais do Porto, CEP 60.180-900, em Fortaleza, Estado do Ceará, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) A ratificação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no montante bruto de R$ 52.716.336,24 (cinquenta e dois milhões setecen-tos e dezesseis mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), realizado no dia 16 de outubro de 2023, em conformidade com a matéria aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 05 de outubro de 2023; e (ii) A reclassificação contábil do valor de R$ 105.633.405,36 (cento e cinco milhões seiscentos e trinta e três mil quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos), que atualmente compõe a reserva de retenção de lucros da Companhia, para a reserva de incentivos fiscais da Companhia. Os documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados ou discutidos na Assembleia, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, em conformidade com o art. 135, 3°, da Lei n° 6.404/76. O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer a Assembleia Geral munido de documento de identidade, comprovando sua condição de acionista, nos termos do art. 126 da Lei n° 6.404/76 e, no caso de representação, do respectivo instrumento de mandato que deverá ser deposita-do com antecedência de 48 horas, na sede da Companhia, na forma do Estatuto Social. Solicitamos, para fim de organização, que os acionistas confirmem sua presença antecipadamente através do telefone (85) 4006-8150 e pelo e-mail ri@jmacedo.com.br. Fortaleza, 09 de dezembro de 2023. Luiz Antônio dos Santos Pretti — Presidente do Conselho de Administração.