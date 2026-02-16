Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta terça (17/02)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 61%

61% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 7.85mm

7.85mm Velocidade do vento: 2.31 km/h

2.31 km/h Fase da Lua: Lua nova