Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta segunda (16/02)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 59%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 59%

59% Nível de nebulosidade: 52%

52% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 2.51mm

2.51mm Velocidade do vento: 2.81 km/h

2.81 km/h Fase da Lua: Lua minguante