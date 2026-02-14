Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta domingo (15/02)

A temperatura mínima para Sobral é de 21°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 55%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 55%

55% Nível de nebulosidade: 35%

35% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 3.43mm

3.43mm Velocidade do vento: 4 km/h

4 km/h Fase da Lua: Lua minguante