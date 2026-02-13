Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sábado (14/02)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 50%

Nível de nebulosidade: 52%

Nascer do Sol: 05h02

Pôr do Sol: 18h02

Volume de chuva: 5.07mm

Velocidade do vento: 2.97 km/h

2.97 km/h Fase da Lua: Lua minguante