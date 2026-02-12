Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (13/02)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 54%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 54%

54% Nível de nebulosidade: 96%

96% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 2.57mm

2.57mm Velocidade do vento: 2.3 km/h

2.3 km/h Fase da Lua: Lua minguante