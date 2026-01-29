Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (30/01)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 62%

62% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 2.53mm

2.53mm Velocidade do vento: 3.03 km/h

3.03 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente