Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta segunda (26/01)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 46%

46% Nível de nebulosidade: 78%

78% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 4.53mm

4.53mm Velocidade do vento: 3.79 km/h

3.79 km/h Fase da Lua: Quarto crescente