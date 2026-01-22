Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (23/01)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 38°C. A umidade do ar é de 41%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 41%

41% Nível de nebulosidade: 45%

45% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.2mm

0.2mm Velocidade do vento: 4.69 km/h

4.69 km/h Fase da Lua: Lua crescente