Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (19/12)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 39%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 39%
- Nível de nebulosidade: 95%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.9 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 35ºC / Mínima: 23ºC 21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 34ºC / Mínima: 24ºC 22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 23/12/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 22ºC 24/12/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 23ºC
