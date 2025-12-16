Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quarta (17/12)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 15%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.8 km/h

3.8 km/h Fase da Lua: Lua minguante