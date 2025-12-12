Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sábado (13/12)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 52%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 52%

52% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0.11mm

0.11mm Velocidade do vento: 4.64 km/h

4.64 km/h Fase da Lua: Quarto minguante