Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quarta (12/11)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 30%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.49 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 24ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 38ºC / Mínima: 23ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC
