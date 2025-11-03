Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta terça (04/11)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Sobral é de 21°C, e a máxima de 38°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 32%
- Nível de nebulosidade: 13%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.01 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 38ºC / Mínima: 23ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 38ºC / Mínima: 23ºC 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 38ºC / Mínima: 24ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 24ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente