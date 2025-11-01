A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 50%

50% Nível de nebulosidade: 92%

92% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.36 km/h

5.36 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente