Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sábado (01/11)

A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 38°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 39%.

Nível de umidade: 37%

37% Nível de nebulosidade: 46%

46% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.12mm

0.12mm Velocidade do vento: 5.67 km/h

5.67 km/h Fase da Lua: Quarto crescente