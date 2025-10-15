Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (16/10)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 26%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 26%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.75 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 38ºC / Mínima: 23ºC 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 38ºC / Mínima: 23ºC 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 21/10/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 23ºC
