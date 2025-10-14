Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quarta (15/10)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 26%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 26%

26% Nível de nebulosidade: 1%

1% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.65 km/h

4.65 km/h Fase da Lua: Quarto minguante