Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quarta (08/10)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 96%.
- Nível de umidade: 45%
- Nível de nebulosidade: 87%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.39mm
- Velocidade do vento: 4.82 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 24ºC 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 24ºC 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 24ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 37ºC / Mínima: 24ºC
