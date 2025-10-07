Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quarta (08/10)

A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 96%.

Nível de umidade: 45%

45% Nível de nebulosidade: 87%

87% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.39mm

0.39mm Velocidade do vento: 4.82 km/h

4.82 km/h Fase da Lua: Lua cheia