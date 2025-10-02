Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (03/10)

A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 38°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 27%

27% Nível de nebulosidade: 7%

7% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.11mm

0.11mm Velocidade do vento: 5.22 km/h

5.22 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente